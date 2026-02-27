  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem
6
Yeniakit Publisher
AK Partili vekilin acı günü
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:

AK Partili vekilin acı günü

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen'in annesi Bahtişah Özen, 73 yaşında vefat etti.

#1
Foto - AK Partili vekilin acı günü

Bursa'da özel bir hastanede bir süredir tedavi gördüğü öğrenilen Bahtişah Özen, dün yaşamını yitirdi.

#2
Foto - AK Partili vekilin acı günü

Özen’in cenazesi Ulu Cami'nde öğle namazına müteakip kılınan namazın ardından Baruthane Mezarlığı'nda toprağa verildi.

#3
Foto - AK Partili vekilin acı günü

Cenazede Refik Özen'in yanı sıra AK Parti Bursa milletvekilleri Mustafa Varank, Ahmet Kılıç, Ayhan Salman, Osman Mesten, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve ailesi yer aldı.

#4
Foto - AK Partili vekilin acı günü

Bursa halkı da cenazeye katıldılar.

#5
Foto - AK Partili vekilin acı günü

