  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Siirt’te şehit Uzman Onbaşı Bekir Gündeş’in kanı yerde kalmadı

Siirt’te Herekol kırsalında etkisiz hale getirilen PKK’lı 5 teröristin, 3 Mayıs’ta Piyade Uzman Onbaşı Bekir Gündeş’in şehit edildiği saldırının faili olduğu belirlendi.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 15:34:34 -
Siirt’te şehit Uzman Onbaşı Bekir Gündeş’in kanı yerde kalmadı

Siirt’te Herekol kırsalında etkisiz hale getirilen PKK’lı 5 teröristin, 3 Mayıs’ta Piyade Uzman Onbaşı Bekir Gündeş’in şehit edildiği saldırının faili olduğu belirlendi.


Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Siirt Herekol kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde sürdürülen ve gri kategoride aranan Nahide Timur ve Dilan İlhan’ın da arasında bulunduğu 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonla ilgili çalışmalar sürüyor. Yapılan incelemede, etkisiz hale getirilen teröristlerin, 3 Mayıs’ta Pervari ilçesine bağlı Doğanköy kırsalı Hık Tepe bölgesinde PKK’lı teröristler tarafından önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Piyade Uzman Onbaşı Bekir Gündeş’in şehit edildiği saldırının failleri olduğu tespit edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı