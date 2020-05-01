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Aktüel

Siirt’te sağanak yağış yolu ulaşıma kapattı

Siirt’te aşırı yağışlardan dolayı oluşan taşkın nedeniyle Eruh ilçesine bağlı Okçular köyü yolu ulaşıma kapandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 16:25:34 -
Siirt’te sağanak yağış yolu ulaşıma kapattı

Siirt’te aşırı yağışlardan dolayı oluşan taşkın nedeniyle Eruh ilçesine bağlı Okçular köyü yolu ulaşıma kapandı.


Bölgede bulunan araçlar geri dönmek zorunda kaldı.


Eruh ilçesine bağlı Okçular köyü yolunda sağanak yağış nedeni ile taşkın meydana geldi. Saatlerce bekleyen yoldaki sürücüler geri dönmek zorunda kaldı. Sürücüler, yolu kullanacak vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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