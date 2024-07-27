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Gündem Siirt'te PKK/KCK operasyonu
Gündem

Siirt'te PKK/KCK operasyonu

Yeniakit Publisher
2024-07-27 03:56:00 -
Siirt'te PKK/KCK operasyonu

Siirt’in Kurtalan ilçesindeki bir düğün salonunda PKK/KCK terör örgütü propagandası içeren söylemlerin paylaşıldığı görüntülerde tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada; "İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, video kaydındaki kişilerin kimlik tespitleri yapılmış ve 26.07.2024 günü Siirt ve Batman illerinde gerçekleştirilen operasyon neticesinde 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli süreç devam etmektedir” denildi.

Kaynak: İHA

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