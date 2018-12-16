Siirt'te operasyona giden 10 asker yaralandı

Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Ormanlı köyü kırsalında dün gece operasyona çıkan birlikte görevli askerlerden 10'u, çıktıkları dağdaki buzlanma nedeniyle kayıp düştü. Yaralanan askerler, bölgeye sevk edilen sağlık ve UMKE ekipleri tarafından alınarak ambulanslarla Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste müdahale edilen askerlerden 9'u taburcu edilirken, birinin ortopedi servisinde tedavisinin devam ettiği belirtildi.