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Siirt'te operasyona giden 10 asker yaralandı

Siirt'in Şirvan ilçesi kırsalında operasyona giderken çıktıkları dağda buzlanma nedeniyle kayıp düşen 10 asker yaralandı.

16 Aralık 2018 Pazar 13:08
Siirt'te operasyona giden 10 asker yaralandı

Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Ormanlı köyü kırsalında dün gece operasyona çıkan birlikte görevli askerlerden 10'u, çıktıkları dağdaki buzlanma nedeniyle kayıp düştü. Yaralanan askerler, bölgeye sevk edilen sağlık ve UMKE ekipleri tarafından alınarak ambulanslarla Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste müdahale edilen askerlerden 9'u taburcu edilirken, birinin ortopedi servisinde tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 13:08
  1. Siirt
  2. Şirvan ilçesi
  3. operasyon
  4. 10 asker yaralandı
  5. buzlanma nedeniyle kayıp düştüler

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