Siirt’te korkutan yangın

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Bölüktepe köyünde iki katlı bir evin üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm katı sardı. Yükselen yoğun dumanlar köyün farklı noktalarından da fark edildi. Köy sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın esnasında evde kimsenin bulunmaması can kaybı ya da yaralanmanın önüne geçti. Yangın itfaiye erlerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.