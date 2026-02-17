  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Yerel Siirt’te korkunç ölüm
Yerel

Siirt’te korkunç ölüm

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Siirt’in Baykan ilçesinde oyun oynarken girdiği menfezde sıkışan Furkan Kurtay (11), boğularak yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Baykan ilçesine bağlı Gündoğdu köyünde meydana geldi. İddiaya göre; Furkan Kurtay, dere kenarında oyun oynadığı sırada kaçan topunu çıkarmak için menfezin içine girdi. Bir süre sonra çocuğa ulaşamayan ailesi, durumu jandarmaya haber verdi. Menfeze sıkıştığı belirlenen ve yaralı olarak çıkartılan küçük çocuk, ambulansla Baykan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Furkan Kurtay, kurtarılamadı. Kurtay'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Kurtay'ın cenazesinin, Gündoğdu köyündeki aile mezarlığında toprağa verileceği belirtildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

1
