Siirt'te kamyon devrildi: 3 yaralı Siirt'te taş taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Siirt'te taş taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Sırrı Gerger yönetimindeki 63 PL 028 plakalı, taş taşıyan kamyon, Siirt-Şirvan kara yolu Akyamaç köyü yakınlarında devrildi. Çevreden geçen araç sürücülerinin haber verdiği AFAD ekipleri, sıkışan sürücü Gerger ile Emine Gerger ve 8 yaşındaki Aslı Gerger'i kamyondan çıkarttı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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