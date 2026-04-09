Siirt'te Kamu, Akademi ve STK'lar Sıfır Atık Yol Haritası İçin Bir Araya Geldi

Sıfır Atık Hareketi Kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin vizyonu ve liderliğinde yerel, ulusal ve uluslararası alanlarda çalışmalarını sürdüren Sıfır Atık Vakfı'nın "Yerelden Ulusala İsraf ve Atık" temasıyla hayata geçirdiği "COP31 Sürecinde Türkiye Sıfır Atık Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayları", 9 Nisan 2026 tarihindeki Siirt Sıfır Atık Çalıştayı ile devam etti.

Siirt Valiliği himayelerinde, Siirt Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Siirt Üniversitesi ve Siirt Belediyesi iş birliği ile Siirt Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen çalıştay; kentin kamu, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum, özel sektör ve gönüllülerini 14 tematik masa etrafında buluşturdu. 197'si tüzel yaklaşık 300 kişinin katılımıyla gerçekleşen çalıştayda Sıfır Atık Vakfı Genel Müdürü Sayın Mustafa Erdağı, Siirt Vali Yardımcısı Sayın Rabia Naçar Çanakcıoğlu, Siirt Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Sayın Birkan Tatlısöz, Siirt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Cemalettin Erdemci, Siirt İl Tarım ve Orman Müdürü Sayın Mustafa Şanverdi, Siirt Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Sayın Mehmet Raci Bülbül hitaplarda bulundu.

"Siirt'in Vakfımız İçin Ayrı Bir Önemi Var"

Sıfır Atık Vakfı Genel Müdürü Mustafa Erdağı, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi önderliğinde kurulan Sıfır Atık Vakfı'nın Sayın Samed Ağırbaş başkanlığında ulusal ve uluslararası çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Çalıştaylarda illerin sıfır atık süreçlerini, iyi uygulamaları ve önerileri; sivil toplum, özel şirketler ve kamu kurumlarının iş birliğiyle devreye almak için bir araya geliyoruz" dedi.

28 Nisan'da Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin katılacağı Siirt'in Sıfır Atık Vakfı için ayrı bir önemi olduğunu ifade eden Erdağı, "Çalıştayda ortaya konacak çalışmalarla ilimize kıymetli projeler ve iyi uygulamalar kazandıracağımıza inanıyoruz. Bunların hayata geçmesi için sizlerin emekleri, katkıları oldukça önemli. Sayın Valilimizin koordinasyonunda, kurumlarımızın ve diğer katılımcılarımızın gayretleri ile daha güzel çalışmaları bir araya getirerek daha sürdürülebilir ve çevreye duyarlı, israfı azaltan çalışmaları devreye almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Sıfır Atık, Kültürel Bir Dönüşüm"

Siirt Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mehmet Raci Bülbül ise Sıfır Atık Projesi'nin sadece bir çevre projesi değil, bir kalkınma hamlesi ve kültürel dönüşüm hareketi olduğunu ifade ederek, "Hedefimiz israfı önlemek, kaynaklarımızı verimli kullanarak atıklarımızı kaynağında ayrıştırarak geri dönüşüme kazandırmaktır; Daha temiz, daha yeşil ve daha yaşanabilir bir geleceğe sahip olmaktır" dedi.

"Atık Yönetimi Ekonomik ve Stratejik Bir Zorunluluk"

Siirt İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şanverdi, çevrenin korunması, doğal kaynakların sürdürülebilirliği ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakılması hedefiyle, sıfır atık anlayışını ele almak üzere bir araya geldiklerini belirterek, "Atık yönetimi yalnızca çevresel etki değil, ekonomik ve stratejik bir zorunluluk haline gelmiştir" diye konuştu.

"Evreni Emanet Gören Bir Medeniyetin Temsilcileriyiz"

Siirt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cemalettin Erdemci, "Evreni emanet gören bir medeniyetin temsilcileriyiz. İnsanın vekil olarak yeryüzünde bulunduğunu biliyoruz. Vekil ya da halife onu tahrip etmez, muhafaza eder" dedi. Siirt Üniversitesi'nin 2019'da Sıfır Atık Yönetmeliği çıktığı andan itibaren atık ayrıştırmaya başladığını belirten Erdemci, "2022'de Sıfır Atık Belgesi prosedürlerini yerine getiren ilk 8 üniversiteden birisi olduk" ifadelerini kullandı.

"Gerçek Başarı Tüm Paydaşların Desteğiyle Mümkün"

Siirt Belediyesi Başkan Yardımcısı ve Siirt Vali Yardımcısı Birkan Tatlısöz ise belediyenin yürüttüğü atık yönetimi süreçlerini aktararak, "Geri kazanılabilir atıkların ekonomiye kazandırılması amacıyla ayrıştırma ve sevk işlemleri yürütülmektedir. Düzenli depolama sahasında atıklar çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde depolanmaktadır. Belediye olarak biz üzerimize düşeni yapıyoruz ancak gerçek başarı tüm paydaş kurumlar ve kıymetli vatandaşlarımızın desteğiyle mümkündür. Daha temiz bir şehir, daha yaşanabilir bir çevre ve daha güçlü bir gelecek için hep birlikte hareket edelim" dedi.

"Çıkacak Her Sonuç Siirt'in Çevre Politikasına Rehberlik Edecek"

Siirt Vali Yardımcısı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, konunun artık sadece çöp toplamak değil, kaynaklarımızı korumak ve doğayla barışık bir yaşam kültürü inşa etmek olduğunun altını çizerek, "Günümüzde çevre sorunları artık sadece yerel değil, küresel bir boyut kazanmıştır. İklim değişikliği, su kaynaklarını azalması, atık yönetimi, biyolojik çeşitliliğin korunması gibi başlıklar insanlığın ortak sorunu haline gelmiştir. Bu noktada sıfır atık yaklaşımı yalnıza bir çevre politikası değil aynı zamanda bir yaşam biçimi ve bir kalkınma vizyonudur" diye konuştu. Çalıştayın en önemli gücünün katılımcı çeşitliliği olduğunu vurgulayan Çanakcıoğlu, "Biliyoruz ki sürdürülebilir bir gelecek ancak birlikte düşünerek ve sorumluluk alarak mümkündür. Buradan çıkacak her sonuç Siirt'in yerel yönetim stratejisi ve çevre politikasında bizlere rehberlik edecektir" dedi.

Siirt'teki Yerel Sorunlar ve Çözüm Önerileri Teknik Masalarda Ele Alındı

Siirt Sıfır Atık Çalıştayı'nda; İklim, Afet ve Doğa Yönetimi, Su Yönetimi ve Sulama Verimliliği, Sıfır Atık Mavi - Sucul Ekosistemler, Denizler ve Kıyılar, Gıda ve Organik Döngü, Ambalaj, Plastik ve Tek Kullanımlık Ürünler, Tekstil, Mobilya ve Tüketim Malları, Enerji ve Ulaşım Dönüşümü, Sanayi, Ticaret ve Dönüşüm Ekonomisi, Kamusal Alanlar, Parklar ve Meydanlar, Turizm, Otelcilik ve Etkinlik Yönetimi, Kültürel, Eğitsel ve Toplumsal Dönüşüm, Yönetişim ve Kurumsal Sistemler, Finansman, Teşvik ve Dönüşüm Ekonomisi, Veri Yönetimi ve İstatistik başlıklarından oluşan 14 teknik tematik masada; Siirt'in öncelikleri ve sorun alanları belirlendi, ihtiyaçlara ilişkin çözüm önerileri geliştirilerek kayıt altına alındı.

Siirt İçin Uygulanabilir Yol Haritası Ortaya Konuldu

Teknik masalarda, Siirt kapsamında israfın önlenmesi, atık oluşumunun azaltılması, geri dönüşüm ve geri kazanım uygulamaları, döngüsel ekonomi, yerel yönetimlerin rolü, sıfır atık eğitim ve farkındalık çalışmaları, yenilikçi uygulamalar gibi konular paydaşlarca geniş bir çerçevede ele alındı. Siirt'te öne çıkan, artan nüfus ve düzensiz yapılaşmaya bağlı olarak ortaya çıkan hava kirliliği, yetersiz atık yönetimi ve su kirliliği konuları ilgili masalarda tartışıldı. Çalıştayla israf ve atık kaynaklı çevresel sorun alanları tespit edilirken, iyi uygulama örnekleri ile başarı hikâyelerinin kayıt altına alınması ve uygulanabilir bir yol haritasını ortaya koyacak veriler sağlandı.

Siirt Sıfır Atık Hedef Belgesi Kamuoyuna Açıklanacak

Siirt Sıfır Atık Çalıştayı, sunduğu teknik çıktılarla kentin Yerel Sıfır Atık Hedef Belgesi'nin hazırlanmasına güçlü bir zemin hazırladı. Sonuç Konferansı ile kamuoyuna ilan edilecek hedef belgesine ilişkin takip çalışmaları, Konferansın ardından Siirt için oluşturulacak Sıfır Atık İl Koordinasyon Kurulu'nca yürütülecek.

Sıfır Atık Çalıştayları ile Yerel Deneyimler Ulusal Politikalara Taşınıyor

Sıfır Atık Hareketi Kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin vizyonu ve himayelerinde çalışmalarını yürüten Sıfır Atık Vakfı öncülüğünde yürütülen Türkiye Sıfır Atık Çalıştayları; yerelde ortaya çıkan ihtiyaçları, sorunları ve iyi uygulama örneklerini sistematik biçimde analiz ederek, ulusal sıfır atık vizyonuna somut ve uygulanabilir katkılar sunmayı amaçlamaktadır.

Çalıştay sonuç raporları, ilgili kentin tüm kurum ve paydaşlarıyla paylaşılarak karar alma süreçlerinde referans bir doküman olarak şehirlere stratejik bir yol haritası sunuyor. Bu kapsamda düzenlenen Siirt Sıfır Atık Çalıştayı, israfla mücadelede yerel aktörlerin etkin rol üstlendiği, geniş tabanla oluşturulan ortak aklın ve iş birliğinin güçlendiği bir platform olarak, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sunmayı hedefliyor.