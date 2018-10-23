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Siirt'te kaçak akaryakıt ve sigara operasyonu

Siirt'in Pervari ilçesinde jandarma ekiplerince bir ev ve iş yerine düzenlenen operasyonda, kaçak akaryakıt ve sigara ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 şüpheli yakalandı.

23 Ekim 2018 Salı 17:59
Siirt'te kaçak akaryakıt ve sigara operasyonu

Siirt Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince alınan duyum ve yapılan istihbari çalışmaları sonucu Pervari ilçesi Düğüncüler Köyü'nde ikamet eden A.A., A.E.  ve N.U. isimli şahısların ikametlerinde ve işyerlerinde akaryakıt ve sigara kaçakçılığı yaptıkları bilgilerine ulaşıldığı belirtildi. 

Açıklamada, "Bu kapsamda ekiplerce adli makamlardan alınan arama kararına müteakip 23 Ekim 2018 günü şüphelilerin ev, işyeri, eklentileri ve araçlarında yapılan aramalarda, 2.500 litre menşei belli olmayan faturasız motorin, 844 paket bandrolsüz kaçak sigara, 6 adet kaçak akıllı telefon, 16 kilogram kaçak çay, 1 kilogram kaçak tütün, 1 adet 7,65 mm ruhsatsız tabanca, 2 adet 7,65 mm tabanca şarjörü, 12 adet 7,65 mm tabanca mermisi, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 119 adet, av tüfeği fişeği, 2 adet kalaşnikof marka uzun namlulu silah şarjörü, 101 adet kalaşnikof marka uzun namlulu silah fişeği, 1 adet terör örgütünün renklerini taşıyan bez parçası ele geçirilmiştir" denildi.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 17:59
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