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Gündem Siirt’te Jandarma’ya ateş açıldı
Gündem

Siirt’te Jandarma’ya ateş açıldı

Siirt Valiliği, Pervari ilçesinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu kamyondan açılan ateşe karşılık verilmesi sonucu göçmenlerden 2'sinin öldüğünü, 12'sinin yaralandığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-27 10:28:00 -
Siirt’te Jandarma’ya ateş açıldı

Valilikten yapılan açıklamada, saat 00.22'de ilçeye bağlı Beğendik beldesi istikametine doğru seyir halinde olan şüpheli aracın olduğu ve sürücüsünün şüpheli hareketler sergilediği ihbarının yapıldığı belirtildi.

İhbarın ardından Pervari-Beğendik Jandarma Karakol Komutanlığınca Beğendik (Botan) Köprüsü'nde Yol Emniyet ve Kontrol Devriyesi icra edilmeye başlanıldığı aktarılan açıklamada, "Saat 01.27 sıralarında kontrol noktasına yaklaşmakta olan şüpheli kamyon devriye tarafından yapılan 'dur' ihtarına uymadığı ve hızını artırarak aracı personelin üzerine sürüp araçtan ateş açılması üzerine, devriye personeli de ateşe ateşle karşılık vermiştir." denildi.

Kamyonda 84 göçmen vardı

Olay sonucunda araçta Afganistan ve Pakistan uyruklu 84 düzensiz göçmenin olduğunun tespit edildiği bildirilen açıklamada, göçmenlerden 2'sinin hayatını kaybettiği, 12'sinin yaralandığı kaydedildi.

Kaçan göçmenler aranıyor

Yaralanan düzensiz göçmenlerin Pervari Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği belirtilen açıklamada, "Burada yapılan ilk müdahalenin ardından 10 yaralı göçmen Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Olay yerinden kaçan R.E. isimli araç sürücüsü yakalanmış olup, kaçan göçmenleri arama çalışmalarına devam edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Olayla ilgili Pervari Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatıldı.

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