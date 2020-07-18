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Aktüel

Siirt'te iki katlı müstakil ev karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-07-18 23:15:45 -
Siirt'te iki katlı müstakil ev karantinaya alındı

SİİRT (AA) - Siirt'in Baykan ilçesinde iki katlı müstakil ev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, vatandaşları Kovid-19'dan korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla, Veyselkarani beldesi Atatürk Mahallesi Hayrettin Akgün Bulvarı'ndaki 2 katlı müstakil evde 14 gün karantina uygulanmasına karar verildi.

Karantina boyunca vatandaşların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince karşılanması kararlaştırıldı.

Öte yandan, vatandaşlardan sağlık personeli olanlar karantinadan muaf tutulacak.

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