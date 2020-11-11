Siirt'te hafif ticari aracın kundaklanma anı güvenlik kamerasında

SİİRT (AA) - Siirt'te park halindeki bir aracın kundaklanma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.



Sakarya Mahallesi Sakıp Beygo Caddesi yakınlarında ikamet eden Hasan Kızılkaya, önceki gün hafif ticari aracını cadde kenarına park etti.

Gece saatlerinde komşularının haber vermesi üzerine dışarı çıkan Kızılkaya, aracının yandığını gördü.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri otomobilin kundaklandığı tespit etti.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kimliği belirsiz bir kişinin araca yaklaştığı, elindeki bidon ile aracın üzerine bir şeyler döktüğü, ardından aracı ateşe verdikten sonra hızla olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

Kızılkaya, AA muhabirine, kimseyle bir husumetinin olmadığını ancak bir gün önce çocuklarının bazı kişilerle kavga ettiğini, onlardan şüphelendiğini belirtti.

Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.



