  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Siirt'te etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükseldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "Siirt Eruh Ciraf'ta mesaiye devam... Valimiz, İl Jandarma Komutanımız ve fedakar arkadaşlarımla şimdi görüştüm... İki terörist daha etkisiz! Bugün şimdilik dört oldu"

Yeniakit Publisher
2020-06-13 22:49:25 -
Siirt'te etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükseldi

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı, Siirt-Eruh Ciraf mevkisinde, etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4'e yükseldiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt-Eruh Ciraf mevkisinde, İl Jandarma Komutanlığınca devam eden hava destekli operasyonda, 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Böylelikle Siirt-Eruh Ciraf mevkisinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükseldi. Açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonlara ilişkin, şu ifadelere yer verdi:

"Siirt Eruh Ciraf'ta mesaiye devam...Valimiz, İl Jandarma Komutanımız ve fedakar arkadaşlarımla şimdi görüştüm... İki terörist daha etkisiz! Bugün şimdilik dört oldu..."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı