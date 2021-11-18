  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Siirt'te 'Eren Kış-5 Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici' Operasyonu başlatıldı
Gündem

Siirt'te 'Eren Kış-5 Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici' Operasyonu başlatıldı

Siirt'te terör örgütü PKK'ya karşı "Eren Kış-5 (Bağgöze) Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici" Operasyonu başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-18 10:49:00 -
Siirt'te 'Eren Kış-5 Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici' Operasyonu başlatıldı

Siirt'te terör örgütü PKK'ya karşı "Eren Kış-5 (Bağgöze) Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici" Operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla gerçekleştirilen operasyonda, Siirt İl Jandarma Komutanlığından komando ve jandarma özel harekat ile polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 700 personelin görev aldığı belirtildi.

Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış Operasyonları'nın, halkın desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği vurgulandı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Pensilvanya'da aynı gün içinde kafa karıştıran iki olay! Fetullah Gülen'in zehirlendiği gün yaşanan intihar mı infaz mı?
Gündem

Pensilvanya'da aynı gün içinde kafa karıştıran iki olay! Fetullah Gülen'in zehirlendiği gün yaşanan intihar mı infaz mı?

FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in zehirlendiğinin aynı günü bir örgüt mensubunun da intihar ettiği iddiası akıllarda 'infaz' iddiasını güçlen..
Otomotiv sektörünün içindeki isim çip krizinin bitiş tarihini verdi
Otomotiv

Otomotiv sektörünün içindeki isim çip krizinin bitiş tarihini verdi

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, otomotiv sektörünü vuran çip kriziyle ilgili "2022'nin ..
Rusya'dan S-400 ve Türkiye açıklaması! Zafer olarak yorumladılar
Gündem

Rusya'dan S-400 ve Türkiye açıklaması! Zafer olarak yorumladılar

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec Genel Müdürü Sergey Çemezov, NATO üyesi Türkiye'ye yapılan S-400 sevkiyatını ABD'ye karşı kazanılan..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay