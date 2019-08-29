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Siirt’te enerji üretiminde büyük atak

Siirt ili büyüklüğünde beş ilin elektrik ihtiyacını tek başına karşılayacak 420 megavat kapasitede olacak Çetin Baraj inşaatında incelemelerde bulunan Siirt Valisi Ali Fuat Atik, kentin enerji üssü haline geleceğini dile getirdi.

29 Ağustos 2019 Perşembe 15:11
Siirt’te enerji üretiminde büyük atak

Siirt ili büyüklüğünde beş ilin elektrik ihtiyacını tek başına karşılayacak 420 megavat kapasitede olacak Çetin Baraj inşaatında incelemelerde bulunan Siirt Valisi Ali Fuat Atik, kentin enerji üssü haline geleceğini dile getirdi.


Baraj inşaat çalışmaları hakkında yüklenici firma yetkililerinden baraj inşaatı ve kapasitesi hakkında bilgi alan Vali Atik, baraj inşaat çalışmalarının yüzde 85 oranında tamamlandığına söyledi. Vali Atik, “Barajın tamamlanmasıyla birlikte yılda bir milyar 174 milyon kilovatsaat enerji üretecek Çetin Hes barajında şuan itibariyle bin 670 kişinin çalıştığını, bu devasal projenin hayata geçirilmesinde başta yatırımcı kuruluş Limak gurubu olmak üzere, baraj inşasında çalışan emek veren tüm işçilerimize, mühendislerimize, teknik personele, yönetici kadrosuna emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.


Vali Atik ve beraberindekiler daha sonra her biri 830 metre uzunluğunda olan iki derivasyon tüneli ile baraj gövdesi inşaat alanında incelemelerde bulundu.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 15:11
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