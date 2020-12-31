Siirt’te DEAŞ operasyonu
Siirt'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 5 şüpheli yakalandı.
Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şubesi ekiplerince kentte belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları gerekçesiyle yabancı uyruklu 5 zanlı yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.