Siirt’te bir evde yangın çıktı Siirt kent merkezinde bir evde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Siirt kent merkezinde bir evde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Barış Mahallesi 1356. Sokakta ikamet eden Naci Aslan’a ait evde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenden çıkan yangını fark eden ev sahibi Aslan’ın, itfaiye müdürlüğüne haber vermesiyle olay yerine ulaşan ekipler, yangını söndürdü. Can kaybının yaşanmadığı olayda maddi hasar meydana geldi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.