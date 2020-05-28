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Aktüel

Siirt'te bir apartman karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-05-28 12:31:21 -
Siirt'te bir apartman karantinaya alındı

SİİRT (AA) - Siirt'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir apartman karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Ali Fuat Atik'in başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.

Buna göre, merkez Kooperatif Mahallesi 1714 Sokak'taki bir apartmanın, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alınmasına, vatandaşların izolasyon kurallarına uymaları, kolluk ve sağlık ekiplerince kontrol altında tutulmasına karar verildi.

Ayrıca, cuma namazlarının merkez Yeni Mahalle Siirt Anadolu İmam Hatip Lisesi ve İbrahim Hakkı Hazretleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Kooperatif Mahallesi Molla Halil İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde kılınabileceği karara bağlandı.


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