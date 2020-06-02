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Aktüel

Siirt'te balık avladığı derede akıntıya kapılan genci arama çalışması devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-06-02 17:44:46 -
Siirt'te balık avladığı derede akıntıya kapılan genci arama çalışması devam ediyor

SİİRT (AA) - Siirt'in Baykan ilçesinde 3 gün önce balık avladığı derede akıntıya kapılarak kaybolan genci arama çalışması sürüyor.

İlçeye bağlı Gündoğdu köyü yakınlarındaki Bitlis Deresi'nde, 3 arkadaşıyla balık avladığı sırada dengesini kaybetmesi sonucu dereye düşerek akıntıya kapılan Ahmet Demirel'i (28) arama çalışması devam ediyor.

Arama çalışması jandarma ve polis dalgıç ekipleri ile AFAD ve UMKE ekiplerince yürütülüyor.

Bitlis Deresi'nde 31 Mayıs'ta 3 arkadaşı ile balık avlayan Ahmet Demirel, düştüğü derede akıntıya kapılmış, Demirel'in dereye düştüğünü gören üç arkadaşı da onu kurtarmak için girdikleri derede akıntıya kapılmıştı.

Demirel gözden kaybolurken, dere içerisindeki kayalıklara tırmanarak boğulmaktan kurtulan arkadaşları burada mahsur kalmıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen AFAD ve UMKE ekipleri, deredeki kayalıklarda mahsur kalan 3 kişiyi botla kurtarmıştı.


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