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Aktüel

Siirt’te ayağı kırık şekilde bulunan yavru atmaca tedavi altına alındı

Siirt kırsalında ayağı kırık bir şekilde vatandaşlar tarafından bulunan yavru atmaca Siirt’ten Van Yüzüncü Yıl Üniversitesine gönderilerek tedavi altına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 11:40:37 -
Siirt’te ayağı kırık şekilde bulunan yavru atmaca tedavi altına alındı

Siirt kırsalında ayağı kırık bir şekilde vatandaşlar tarafından bulunan yavru atmaca Siirt’ten Van Yüzüncü Yıl Üniversitesine gönderilerek tedavi altına alındı.


Siirt kırsalında gezen vatandaşlar ayağı kırık yavru bir atmaca buldu. Vatandaşların bulduğu yavru atmaca, Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Burada ayağı kırık atmacaya gerekli tedavileri yapıldı. Yapılan işlemlerinin ardından yavru atmaca, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rehabilitasyon Merkezine gönderildi.


Vatandaşların ayağı kırık yavru atmacayı kendilerine teslim ettiklerini belirten Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Nevzat Amcalar, vatandaşların yaban hayvanlarına gösterdiği hassasiyetten dolayı mutlu olduğunu söyledi. Amcalar, "Duyarlı bir vatandaş ayağı kırık olan yavru atmacayı Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesine getirdi. Hayvan burada tedavi edildikten sonra bugün Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderdik. Orada tedavisine devam edilip tedavisi bittikten sonra aynı atmaca tekrardan Siirt’te getirilip kırsal bir alanda doğaya bırakılacak" dedi.

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