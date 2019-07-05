Siirt'te askeri aracın geçişi sırasında patlama
Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında askerleri taşıyan zırhlı aracın geçişi sırasında, yola önceden döşenen el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Patlamada 2 asker hafif şekilde yaralandı. Yaralılar Siirt Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, bölgede operasyon başlatıldı.05 Temmuz 2019 Cuma 14:06
Pervari kırsalında arama-tarama yapacak askerleri taşıyan askeri zırhlı araç seyir halindeyken saat 13.00 sıralarında patlama meydana geldi. Yola önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesiyle gerçekleşen patlamada 2 asker yaralandı. Patlamada yaralanan 2 asker, Siirt Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Güvenlik güçleri, patlayıcı yerleştiren teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.
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