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Gündem Siirt'te askeri aracın geçişi sırasında patlama
Gündem

Siirt'te askeri aracın geçişi sırasında patlama

Siirt'in Eruh ilçesinde bir askeri aracın geçişi sırasında önceden yola tuzaklanmış olan patlayıcı infilak etti. Patlamada askeri araç hasar görürken, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyon başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-07-05 10:44:00 -
Siirt'te askeri aracın geçişi sırasında patlama

Olay, gece saatlerinde, Eruh ilçesine bağlı Okçular köyü mevkisinde meydana geldi. Bölgede devriye görevindeki askerleri taşıyan aracın geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerce yola önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada can kaybı ve yaralanma olmazken, askeri araçta hasar meydana geldi. Patlamanın ardından güvenlik güçleri, el yapımı patlayıcıyı tuzaklayan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla bölgede operasyon başlattı.

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Yorumlar

Rabia Zafer

Şerefsiz Hain Alçaklar Bunların Kökūnū Kazımak Lazım Kesinlikle.
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