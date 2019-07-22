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Siirt’te açılan yüzme kursları sayesinde boğulmalar azaldı

Siirt’te yüzme bilmeyen çocuklar, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün açtığı kursta yüzme öğrenmeye başladı.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:28
Siirt’te açılan yüzme kursları sayesinde boğulmalar azaldı

Siirt’te yüzme bilmeyen çocuklar, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün açtığı kursta yüzme öğrenmeye başladı. Kurslar sayesinde kent genelinde boğulma vakalarında azalmaların yaşandığı da kaydedildi.


Siirt Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki yarı olimpik havuzlar çocukların akınına uğradı. Eğitmenler eşliğinde hem yüzme öğrenip hem de tatillerini güzel geçiren minikler, yüzme öğrenmenin keyfini yaşıyor. Siirtli öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği yüzme kursunda eğlenerek öğrenecekleri sportif faaliyetler düzenlediklerini belirten Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hüsam Olgaç, yaz kurslarının başlamasıyla birlikte yüzme kursuna çok sayıda çocuğun katıldığını söyledi.



"Yüzme kursuyla boğulmaların önüne geçmek istiyoruz"


Yaz aylarında hem serinlemek hem de sportif faaliyetlerle yüzme öğrenmeye gelen çocukların yoğun ilgisi ile karşılaştıklarını kaydeden yüzme antrenörü Mehmet Tufan Olgaç da her yaş gurubunu kapsayan yüzme seansları düzenlediklerini dile getirdi. 4. kademe yüzme antrenörü Olgaç, "Her sene olduğu gibi bu sene de yüzme kursuna yoğun bir ilgi var. Geçen yıldan daha fazla bir kayıt aldık. Geçen sene 320’lerde olan kaydımız bu sene 700’lerde, halen almadığımız ve hazırda bekleyen 200-300 tane daha insanımız var. Burada yüzme kursu vererek amacımız hem insanları dışarıdaki kötü alışkanlıklardan korumak hem de boğulmaların önüne geçmek. Burada yüzme öğrenen çocuklar derede olsun, Botan Çayı’nda olsun oralardan uzak durup buralarda yüzmeye başlıyorlar. Oralarda yüzseler dahi en azından boğulmalarını engelleyecek bir seviyeye ulaşıyorlar. Bu kurslar sayesinde boğulma vakaları da azalıyor. Yıl sonuna kadar biz bunların yüzmesini devam ettireceğiz, bunların arasında yetenekli olan 60-70’e yakın öğrencimizi kulübe kazandırıp, yıl boyunca faaliyetlerimize de devam ederek inşallah Türkiye ve Avrupa şampiyonalarına kadar onları hazırlamayı düşünüyoruz” dedi.


Yüzme kursuna gelirken çok mutlu olduğunu belirten Emir Taşkın, yavaş yavaş yüzme öğrenmeye başladığını, kursun çok güzel ve eğlenceli geçtiğini dile getirdi. Taşkın, "Yüzmeyi çok seviyorum. Hocalarım da bana yüzmeyi öğrettiği için çok teşekkür ediyorum. Herkesi yüzmeye beklerim, yüzmek çok güzel bir spor" diye konuştu


En sevdiği spor dalının yüzme olduğunu belirten Meral Kayıkçı ise, "Havuzdan korkuyordum eskiden ama artık korkmuyorum. Şimdi yüzmeyi herkesten daha iyi biliyorum. Hocalarımıza çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:28
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