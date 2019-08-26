Siirt’te 750 paket kaçak sigara ele geçirildi Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada, 750 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada, 750 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğünce ’Kaçakçılık Suçlarının Önlenmesine’ yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Kilit-1 uygulama noktasında durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramada 750 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir” denildi.

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