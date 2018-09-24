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Siirt'te 3 terörist öldürüldü

Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında dün başlatılan operasyon kapsamında 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

24 Eylül 2018 Pazartesi 10:50
Siirt'te 3 terörist öldürüldü

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Baykan İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, işbirlikçilerinin yakalanması, teröristlerin kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarının tahrip edilmesi amacıyla dün 4 köy ve 4 mahallede ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan operasyon sürüyor.

Hava destekli yürütülen operasyonda İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespit edilen 2'si kadın 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyon sürüyor.

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 10:50
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  2. siirt
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