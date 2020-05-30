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Aktüel

Siirt'te 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-05-30 10:08:39 -
Siirt'te 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon sürüyor

SİİRT (AA) - Siirt'in Herekol kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon devam ediyor.

Siirt Valiliği, Herekol kırsalında dün 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyona ilişkin görüntüler paylaştı.

Görüntülerde, operasyonların devam ettiği Herekol kırsalında güvenlik güçlerinin arazide yürüttüğü çalışmalar yer aldı.

Herekol kırsalında, iç güvenlik operasyonları kapsamına İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte ölü ele geçirilmişti.


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