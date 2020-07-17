  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Siirt'te 10 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonlarla ilgili 4 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-07-17 11:55:05 -
Siirt'te 10 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonlarla ilgili 4 gözaltı

SİİRT (AA) - Siirt'tin Pervari ve Eruh ilçesi kırsalında geçen ay terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen, 2'si turuncu kategoride yer alan 10 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonlara ilişkin 4 zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Pervari'nin Herekol, Eruh'un Ciraf mevkisinde geçen ay aralarında turuncu kategoride aranan 2 teröristin de bulunduğu 10 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonlara ilişkin soruşturma sürüyor.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütüne finansal destek sağladıkları, yardım yataklık ettikleri, eleman kazandırma faaliyetlerinde bulundukları belirlenenler ve iş birlikçilere yönelik operasyonda, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlünün de yer aldığı 4 zanlı gözaltına alındı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı