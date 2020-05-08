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Aktüel

Siirt’te 1 kilogram esrar ele geçirildi

Siirt İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir araçta yapılan aramada 1 kilogram esrar ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 12:38:25 -
Siirt’te 1 kilogram esrar ele geçirildi

Siirt İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir araçta yapılan aramada 1 kilogram esrar ele geçirildi.


Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Batman’dan temin edecekleri uyuşturucu maddeyi haksız kazanç elde etmek maksadıyla Kurtalan ilçesine getirip piyasaya sürecekleri bilgisi üzerine operasyon başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Batman’ın Beşiri ilçesinden temin ettikleri kubar esrarı Kurtalan ilçesine götürecekleri bilgisi üzerine 2 şüpheliyi fiziki takibe aldı. Şüpheliler, Kurtalan ilçesinin Mağrip köyü yolunda ekiplerden kaçmaya çalışırken yakalandı. Araçta yapılan aramada 1 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma devam etmektedir" denildi.

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