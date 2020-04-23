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Aktüel

Siirtliler balkonlardan İstiklal Marşı’nı okudu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle evlerin balkonuna çıkan Siirtli vatandaşlar polis otosunun hoparlöründe okunan İstiklal Marşı’na hep bir ağızdan eşlik etti.

2020-04-23 22:05:19 -
Siirtliler balkonlardan İstiklal Marşı’nı okudu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle evlerin balkonuna çıkan Siirtli vatandaşlar polis otosunun hoparlöründe okunan İstiklal Marşı’na hep bir ağızdan eşlik etti. Çocuklar İstiklal marşını coşkuyla okudu.


Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlama nedeniyle bu yıl balkon ve pencerelerden coşkuyla kutlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise başta çocuklar olmak üzere tüm vatandaşları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 21.00’da evlerinin balkonlarında ve pencerelerinde İstiklal Marşı okumaya davet etti.


Siirtliler ise bu davete yoğun ilgi göstererek ailecek balkonlara çıkarak İstiklal Marşını coşkuyla okudu.

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