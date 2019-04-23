Siirtli öğrenciler 23 Nisan’ı İstanbul’da kutladı Türk Telekom, Siirt Türk Telekom Özel Eğitim Okulu’nda eğitim gören 10 öğrenciyi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında İstanbul’da ağırladı.

Türk Telekom, Siirt Türk Telekom Özel Eğitim Okulu’nda eğitim gören 10 öğrenciyi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında İstanbul’da ağırladı. Pier Loti, Miniatürk, Yerebatan Sarnıcı gibi tarihi ve turistik bölgeleri tanıma imkânı bulan öğrenciler, Boğaz Turu da yaptı. 2009 yılında eğitim-öğretim hayatına başlayan Siirt Türk Telekom Özel Eğitim Okulu’nda hafif düzey zihinsel yetersizlik, orta düzey zihinsel yetersizlik, işitme yetersizliği, görme yetersizliği ve otizmden etkilenen öğrencilere eğitim veriliyor.

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