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Siirt'in Kurtalan ilçesinde parkta oynarken başına bisiklet gidonu saplandı

Siirt'in Kurtalan ilçesindeki olayda yaralanan 6 yaşındaki çocuk, başına saplanan gidonun da olduğu bisikletin bir parçasıyla hastaneye götürüldü.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 08:41
Siirt'in Kurtalan ilçesinde parkta oynarken başına bisiklet gidonu saplandı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde parkta bir bisikletin çarpması sonucu başına gidon saplanması nedeniyle yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

İlçede, 15 Temmuz Demokrasi Parkı'nda arkadaşlarıyla oynayan 6 yaşındaki Ali Nihat Bağcı'ya bisiklet çarptı. Bu sırada bisikletin gidonu çocuğun başına saplandı.

Kurtalan Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlileri, önce bisikleti ikiye böldü.

Ali Nihat, daha sonra başına saplanan gidonun da olduğu bisikletin bir parçasıyla Kurtalan Devlet Hastanesine götürüldü.

Doktorların müdahalesiyle başından gidon çıkarılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 08:41
  1. Siirt
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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