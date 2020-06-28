  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Siirt VSDG ve İHH ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yaptı

Yeniakit Publisher
2020-06-28 15:13:53 -
Siirt VSDG ve İHH ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yaptı

SİİRT (AA) - Siirt'te Vefa Sosyal Destek Grubu (VSDG) ve Siirt İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği ihtiyaç sahibi ailelere sebze ve meyve yardımında bulundu.

Ekipler, bir hayırseverin desteğiyle kentte 2'si Suriye uyruklu 12 aileye destek çıktı.

Marketten alınan sebze ve meyveler Dumlupınar, Barış, Ulus ve Çal mahallelerinde oturan ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine bırakıldı.

Vefa Sosyal Destek Grubu sorumlusu Mihraç Teğin, bir bağışçının desteğiyle ihtiyaç sahibi ailelere yardım yapıldığını belirtti.

Teğin, "İlimizde 65 yaş ve üstü ile kronik hastalara gıda yardımında bulunan Vefa Sosyal Destek Grubu bünyesinde çalışmalarımız sürüyor. İHH ile bir bağışçının desteğiyle alınan meyve ve sebzeleri ailelere ulaştırdık. Allah devlette ve millete zeval vermesin." dedi.

İHH gönüllüsü İbrahim Yıldız da yardımların süreceğini vurgulayarak, destek olan hayırseverlere teşekkür etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Ducato
Satılık 2013 model Fiat Ducato

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı