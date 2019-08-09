0553 313 94 23

Siirt ve Mardin’deki trafik kazaları mobeseye yansıdı

Siirt ve Mardin’de dikkatsiz sürücülerin neden olduğu trafik kazaları, mobeselere yansıdı.

09 Ağustos 2019 Cuma 12:14
Siirt ve Mardin’deki trafik kazaları mobeseye yansıdı

Siirt ve Mardin’de dikkatsiz sürücülerin neden olduğu trafik kazaları, mobeselere yansıdı.


Siirt Kurtalan karayolu üzerinde seyir halinde olan bir otomobile ticari araç arkadan çarptı. Devrilmekten son anda kurtulan ticari araç metrelerce sürüklenerek durabilirken otomobil ise yol kenarındaki kanala düştü.


Bir diğer kaza ise Mardin merkezde meydana geldi. Otomobilini park eden sürücü sol taraftan gelen yolcu minibüsünü fark etmedi. Aracın kapısının açıldığını fark etmeyen minibüs, kapıya çarptı.


Kazalar sonucunda araçların tamamında maddi hasarların meydana geldiği görüldü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 12:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Develi Kaymakamı Duru Kurban Bayramı Münasebetiyle bir mesaj Yayımladı
    1. Develi Kaymakamı Duru Kurban Bayramı..
    2. Davet listesinde Gül ve Davutoğlu var
    3. İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı..
    4. Körfez’de 38 ton tekstil atığı toplandı
    5. Yeni Malatyaspor umudunu koruyor
    6. Antalya'da midibüsle kamyonet..
    7. Vedat Muric: Fenerbahçe tarihine adımı..
    8. Kaş’a ‘masalcı’ geldi
    9. Simon Kjaer, Fenerbahçe'ye geri..
    10. Bayburt’ta köylüler, güneş altında..
    11. Oto bakım servislerinde bayram..
    12. Çin'de ülke genelindeki polislere..
    13. Antalya OSB’de, itfaiyecilere özel..
    14. Spor Kulübü, bayram mesajını Ali..
    15. "Hindistan'ın Keşmir kararı tamamen ve..
    16. Bayram keyfi sosyal tesislerde..
    17. Siirt ve Mardin’deki trafik kazaları..
    18. Derin dondurucu ve kıyma makinelerine..
    19. İstanbul Medipol Üniversitesi öğretim..
    20. "Sağlıklı bayram sofrası" önerileri
    21. Kurallara uymayanlar kameralardan..
    22. Patlama alanında inceleme
    23. Android karşı dev hamle! Huawei kendi..
    24. Bayramda 10 milyon kişi 10 milyar..
    25. Başkan Bıyık başarılı öğrencileri..
    26. Karalar: “Çalışanlarına maaş..
    27. Yiğit Bulut Ali Babacan'a meydan..
    28. Ukrayna ile ticarette hedef 10 milyar..
    29. Kaş’ta zabıtadan bayram denetimi
    30. Doğu'daki hayvan pazarlarında Kurban..
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Kırgızistan’da “17-25 Aralık” amacına ulaşıldı! Besle FETÖ’yü oysun gözünü
    Kırgızistan’da “17-25 Aralık” amacına ulaşıldı! Besle FETÖ’yü oysun gözünü
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!

    Günün Karikatürü

    09 Ağustos 2019
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!
    Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!