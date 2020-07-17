  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'dan terör operasyonunda yaralanan polisleri ziyaret etti

Yeniakit Publisher
2020-07-17 11:05:25 -
Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'dan terör operasyonunda yaralanan polisleri ziyaret etti

SİİRT (AA) - Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Pervari ilçesinde terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen, 2 özel harekat polisinin şehit olduğu operasyonda yaralanan askerleri tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Pervari ilçesi kırsalındaki operasyonda Değirmentaşı Tepe bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve helikopterle bölgeden alınarak Şırnak Askeri Hastanesine sevk edilen 2 polis memuru, buradaki tedavilerinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Vali Hacıbektaşoğlu, yaralı polisleri hastanede ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında İl Sağlık Müdürü Dr. Erol Ömür Emre ve hastane yetkililerinden bilgi aldı.

Yaralı polislerle sohbet eden Hacıbektaşoğlu, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Polislerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi

Siirt İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen "Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan 2020-23 Operasyonu" kapsamında, 15 Temmuz'da Değirmentaşı Tepe bölgesinde teröristlerle sıcak çatışma gerçekleşmiş, çatışmada 2'si ağır olmak üzere 4 Polis Özel Harekat personeli yaralanmıştı.

Yaralı polisler helikopterle bölgeden alınarak Şırnak Askeri Hastanesine sevk edilmiş, ağır yaralanan polis memurları Anıl Kemal Kurtul (29) ve Muhammed Demir (31) hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak, şehit olmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı