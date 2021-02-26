  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Siirt Üniversitesi'nde (SİÜ) yüz yüze eğitim olacak bölümler hangileri?
Eğitim

Siirt Üniversitesi'nde (SİÜ) yüz yüze eğitim olacak bölümler hangileri?

Siirt Üniversitesi'nde yüz yüze eğitim hakkında açıklama yapıldı. SİİRT Üniversitesi'nde(SİÜ) bazı bölümlerle yüz yüze eğitim başlıyor. Üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak'dan bu konuda bir açıklama geldi. Siirt Üniversitesi'nde 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminde yüz yüze eğitimin kısmi yapılması kararı alındı. Peki, Siirt Üniversitesi'nde (SİÜ) yüz yüze eğitim olacak bölümler hangileri? Siirt Üniversitesi'nde (SİÜ) hangi bölümlerde yüz yüze eğitim olacak?

Yeniakit Publisher
2021-02-26 18:01:00 - 2021-02-26 18:06:46
Siirt Üniversitesi'nde (SİÜ) yüz yüze eğitim olacak bölümler hangileri?

Siirt Üniversitesi (SİÜ) Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, bazı bölümlerde eğitimin yüz yüze yapılacağını açıkladı. Üniversite yerleşkesinde, öğrencilerin sağlığı için gerekli tedbirlerin alındığı da aktarıldı.

Siirt Üniversitesi'nde (SİÜ) yüz yüze eğitim olacak bölümler hangileri?

Siirt Üniversitesi'nde 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminde yüz yüze eğitimin kısmi yapılması kararı alındı. Güzel Sanatlar ve Tasarım, Sağlık Bilimleri ve Veteriner fakülteleri, Sağlık Hizmetleri Meslek ve Beden Eğitimi ve Spor yüksekokulları ile antrenörlük bölümü son sınıf öğrencilerinin uygulama eğitimleri yüz yüze yapılacak.

Siirt Üniversitesinde lisans üstü dersler çevrim içi mi olacak?

Siirt Üniversitesi (SİÜ) Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak konuyla ilgili şunları aktardı: "Lisansüstü derslerde ise durumun, danışman takdirine bırakılmasına ve diğer eğitim-öğretim faaliyetlerinin de şu ana kadar yapıldığı gibi çevrimiçi olarak yapılmasına karar verilmiştir. Üniversitemiz yerleşkelerinde salgın sürecinde öğrencilerimizin rahat edecekleri ortamlar oluşturmaya ve onların sağlığı için gerekli tedbirleri almaya özen gösteriyoruz. Alınan kararların öğrencilerimize, velilerimize ve akademisyenlerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dolar ve altınla ilgili çarpıcı tahmin! 'Sistem eninde sonunda çökecek'
Ekonomi

Dolar ve altınla ilgili çarpıcı tahmin! 'Sistem eninde sonunda çökecek'

Ekonomist Ali Ağaoğlu, dolar kuru ve altındaki dalgalanmalara ilişkin çarpıcı tahminlerde bulundu.
Sisi'den skandal adım! Mısır halkı ayağa kalktı
Dünya

Sisi'den skandal adım! Mısır halkı ayağa kalktı

Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi, Kuran'daki bazı ayetlerin eğitim müfredatından çıkarılması yönünde karar vererek büyük ..
Hafta sonu dikkat: Çöl tozları virüsü havada tutacak! Uzmanlardan açıklama geldi
Korona Virüs

Hafta sonu dikkat: Çöl tozları virüsü havada tutacak! Uzmanlardan açıklama geldi

Hafta sonu Türkiye'de etkili olması beklenen çöl tozlarının koronavirüsü havada uzun süre tutacağı belirtildi. Uzmanlardan konuya ilişkin uy..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay