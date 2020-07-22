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Eğitim

Siirt Üniversitesi taban puanları 2020

Siirt Üniversitesi bölümleri 2020 | Üniversite sonuçlarını bekleyen milyonlarca öğrenci okul ve bölüm taban puanlarını kontenjanlarını araştırmaya başladı. Siirt Üniversitesi hakkında araştırma yapanlar “2020 Siirt Üniversitesi bölümleri” , “2020 üniversite taban puanları” , “Siirt Üniversitesi taban puanları 2020” , “Siirt Üniversitesi bölümleri taban puanları başarı sıralaması” , “20 Siirt Üniversitesi taban puanları” konularını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-22 17:04:00 -
Siirt Üniversitesi taban puanları 2020

Bu sene üniversite sınavı koronavirüs gölgesinde geçti. Sınavın yapıldığı 27-28 Haziran tarihlerinde 81 ilde kısmi sokağa çıkma yasakları uygulandı. 28 Temmuz Salı günü sınav sonuçları açıklanacak. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 6-14 Ağustos tarihlerinde tercihler yapılacak. Üniversite sınavına girenler hedeflerindeki bölümler ve okullar hakkında araştırma yapıyor. Son dönemde sık sık araştıran üniversiteler arasında Siirt Üniversitesi yer alıyor. Peki, Siirt Üniversitesi’nde hangi bölümler var?

Siirt Üniversitesi bölümleri 2020

Bahçe Bitkileri

Bilgisayar Mühendisliği

Bitki Koruma

Biyosistem Mühendisliği

Coğrafya

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Fen Bilgisi Öğretmenliği

Hemşirelik(Yüksekokul)

İktisat

İlahiyat

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

İnşaat Mühendisliği

İş Sağlığı ve Güvenliği(Yüksekokul)

İşletme

Makine Mühendisliği

Maliye

Mimarlık

Mütercim-Tercümanlık(Yüksekokul)(İngilizce)

Peyzaj Mimarlığı

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Rekreasyon Yönetimi(Yüksekokul)

Sınıf Öğretmenliği

Siyaset Bilimi

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

Sosyoloji

Şehir ve Bölge Planlama

Tarım Ekonomisi

Tarih

Tarla Bitkileri

Tıp

Türk Dili ve Edebiyatı

Türkçe Öğretmenliği

Veterinerlik

SİİRT ÜNİVERSİTESİ / YKS 2020 KONTENJAN KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Siirt Üniversitesi taban puanları 2020

Siirt Üniversitesi’nde eğitim görmek isteyenler bölüm puanlarını kontenjanlarını ve başarı sıralamalarını merak ediyor.

 

 

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