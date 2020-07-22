Siirt Üniversitesi taban puanları 2020
Siirt Üniversitesi bölümleri 2020 | Üniversite sonuçlarını bekleyen milyonlarca öğrenci okul ve bölüm taban puanlarını kontenjanlarını araştırmaya başladı. Siirt Üniversitesi hakkında araştırma yapanlar “2020 Siirt Üniversitesi bölümleri” , “2020 üniversite taban puanları” , “Siirt Üniversitesi taban puanları 2020” , “Siirt Üniversitesi bölümleri taban puanları başarı sıralaması” , “20 Siirt Üniversitesi taban puanları” konularını araştırıyor.
Bu sene üniversite sınavı koronavirüs gölgesinde geçti. Sınavın yapıldığı 27-28 Haziran tarihlerinde 81 ilde kısmi sokağa çıkma yasakları uygulandı. 28 Temmuz Salı günü sınav sonuçları açıklanacak. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 6-14 Ağustos tarihlerinde tercihler yapılacak. Üniversite sınavına girenler hedeflerindeki bölümler ve okullar hakkında araştırma yapıyor. Son dönemde sık sık araştıran üniversiteler arasında Siirt Üniversitesi yer alıyor. Peki, Siirt Üniversitesi’nde hangi bölümler var?
Siirt Üniversitesi bölümleri 2020
Bahçe Bitkileri
Bilgisayar Mühendisliği
Bitki Koruma
Biyosistem Mühendisliği
Coğrafya
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Hemşirelik(Yüksekokul)
İktisat
İlahiyat
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
İnşaat Mühendisliği
İş Sağlığı ve Güvenliği(Yüksekokul)
İşletme
Makine Mühendisliği
Maliye
Mimarlık
Mütercim-Tercümanlık(Yüksekokul)(İngilizce)
Peyzaj Mimarlığı
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Rekreasyon Yönetimi(Yüksekokul)
Sınıf Öğretmenliği
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Sosyoloji
Şehir ve Bölge Planlama
Tarım Ekonomisi
Tarih
Tarla Bitkileri
Tıp
Türk Dili ve Edebiyatı
Türkçe Öğretmenliği
Veterinerlik
SİİRT ÜNİVERSİTESİ / YKS 2020 KONTENJAN KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
Siirt Üniversitesi taban puanları 2020
Siirt Üniversitesi’nde eğitim görmek isteyenler bölüm puanlarını kontenjanlarını ve başarı sıralamalarını merak ediyor.