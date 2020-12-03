Siirt Kurtulan depremi çöken bina var mı?

Siirt depremi yıkılan bina var mı? Siirt Kurtulan depremi yıkılan bina var mı? Siirt depremi ölü yaralı var mı? soruları Siirt’in Kurtulan ilçesinde saat 08.45'te 5 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası araştırılıyor. Son dakika haberine göre hem AFAD hem de Siirt Valiliğinden can ve mal kayıplarına ilişkin açıklama geldi.