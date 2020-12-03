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Gündem Siirt Kurtulan depremi çöken bina var mı?
Gündem

Siirt Kurtulan depremi çöken bina var mı?

Siirt depremi yıkılan bina var mı? Siirt Kurtulan depremi yıkılan bina var mı? Siirt depremi ölü yaralı var mı? soruları Siirt’in Kurtulan ilçesinde saat 08.45'te 5 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası araştırılıyor. Son dakika haberine göre hem AFAD hem de Siirt Valiliğinden can ve mal kayıplarına ilişkin açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2020-12-03 09:24:00 - 2020-12-03 09:25:06
Siirt Kurtulan depremi çöken bina var mı?

Siirt'in 50 bin nüfuslu ilçesi Kurtalan'da saat 08.45'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi de depremin şiddetinin 5.1 olarak ölçüldüğünü açıkladı. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Deprem sonrası, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" bilgilerine yer verilirken, Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu depremle ilgili olarak "Siirt ve Kurtalan ilçe merkezinde hasar yok. Ekiplerin kırsalda araştırması sürüyor" açıklamasında bulundu. Uzmanlar 4 büyüklüğünde artçı depremlerin sürebileceğinin ikazında bulundu. Bunun içinde vatandaşların şuan için evlerine girmemeleri konusunda uyarılarda bulunulmakta.

Siirt deprem son dakika fay hattı nereden geçiyor?
Siirt deprem son dakika fay hattı nereden geçiyor?

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Siirt deprem son dakika fay hattı nereden geçiyor?

Siirt deprem toplanma alanları
Siirt deprem toplanma alanları

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Siirt deprem toplanma alanları
 

 

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