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Gündem Siirt deprem toplanma alanları
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Siirt deprem toplanma alanları

Deprem barınma alanları, Siirt toplanma yerleri neler? Siirt Kurtulan toplanma yerleri son dakika Siirt Kurtulan’da 5.0 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası merak edilmeye başlandı. İşte Siirt toplanma alanları, yerleri.

Yeniakit Publisher
2020-12-03 09:15:00 -
Siirt deprem toplanma alanları

Siirt'te meydana gelen depremle ilgili AFAD'dan son dakika açıklaması geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada "Siirt'in Kurtalan ilçesinde saat 08.45'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi." ifadeleri yer aldı. Deprem, Diyarbakır, Batman, Şırnak, Şanlıurfa ve çevre illerinde de hissedildi.

Siirt deprem toplanma alanları

Siirt deprem toplanma alanlarını sorgulama e devlet üzerinden TC kimlik numarası ve e devlet şifresi ile öğrenilmekte.

Deprem alanlarını öğrenmek için tıklayın

Deprem yerleri nasıl öğrenilir?

1.    E-Devlet ‘e T.C. kimlik numaranızı giriniz, 

2.    Ardından AFAD’ın sunduğu hizmetlerden Afet ve Acil Durum Toplanma Alanlarını seçin, 

3.    İkamet ettiğiniz adrese en yakın toplanma alanını belirleyin, 

4.    Harita özelliğinden alanın yerini öğrenin, 

5.    Alanın adres ve koordinat bilgilerini kaydedin, 

6.    Afet ve Acil Durum Planınıza bu alanı ekleyin, 

7.    Alanı önceden görün ve alana gidiş için alternatif rotalar belirleyin, 

Siirt deprem son dakika fay hattı nereden geçiyor?
Siirt deprem son dakika fay hattı nereden geçiyor?

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Siirt deprem son dakika fay hattı nereden geçiyor?

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