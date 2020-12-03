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Gündem Siirt deprem son dakika fay hattı nereden geçiyor?
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Siirt deprem son dakika fay hattı nereden geçiyor?

Son dakika haberine göre, Siirt’te deprem oldu. AFAD’ın açıklamasına göre depremin merkez üssünün Siirt olduğunu açıklarken depremin şiddetinin de 5.0 olduğunu ifade etti.

Yeniakit Publisher
2020-12-03 08:56:00 - 2020-12-03 09:16:48
Siirt deprem son dakika fay hattı nereden geçiyor?

AFAD: "Siirt'in Kurtalan ilçesinde saat 08.45'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi." Deprem Diyarbakır ve çevre illerde de hissedildi.

Siirt fay hattı nereden geçiyor?

Güneydoğu Anadolu Bölgesi de, Siirt ili de deprem riskinin yüksek olduğu coğrafyanın içerisinde yer almakta. Zira Siirt’teki fay hatları ve kırılabilecek fay hatları olan zonlar Kuzeydoğu Anadolu fay hattı ile Doğu Anadolu fay hattından farklı bir mekanizma ile oluşmuş durumda.

Siirt deprem toplanma alanları
Siirt deprem toplanma alanları

Gündem

Siirt deprem toplanma alanları

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