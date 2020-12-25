  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Başbay, "AA yılın fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Başbay, "AA yılın fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-25 10:29:52 -
Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Başbay, "AA yılın fotoğrafları" oylamasına katıldı

SİİRT (AA) - Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Başbay, AA muhabir ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışından çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "spor" ve "yaşam" kategorilerindeki karelere oy verdi.

Haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Van'da çığ felaketi" fotoğrafını seçen Başbay, spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası", yaşam kategorisinde ise Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu" fotoğrafını oyladı.

Oylamada beğeniye sunulan bütün karelerin güzel olduğunu ve seçim yaparken zorlandığını dile getiren Başbay, "Bu itibarla ajansımızın 100. yılı kutlu olsun. Basınımızın temel mihenk taşlarından biri olan Anadolu Ajansımıza bundan sonraki basın yayın hayatında da başarılar diliyoruz. Fotoğraf anlamında gerçekten güzel çalışmalar var. Arkadaşların hepsini tebrik ediyorum. Seçim yaparken gerçekten zorlandık ama biz vicdan sesimize göre karar verdik. İnşallah sonuçları herkes için hayırlara vesile olur." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hafıza kartındaki yüzlerce fotoğraf teknik müdahaleyle kurtarıldı! PKK'ya büyük darbe
Gündem

Hafıza kartındaki yüzlerce fotoğraf teknik müdahaleyle kurtarıldı! PKK'ya büyük darbe

Şırnak-Cizre'de terör örgütü PKK'nın çukur eylemleri sırasında kullandığı sözde karargah binasının yıkıntıları arasında 5 sene sonra toprağa..
Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Seda Güler uyardı: Koronavirüsü besliyor, şekeri bırakın
Sağlık

Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Seda Güler uyardı: Koronavirüsü besliyor, şekeri bırakın

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs birçok alışkanlığımızı değiştirdi. Bunlarda birisi de yeme alışkanlıklarımız oldu. Konuya il..
Ukrayna'dan flaş Türkiye açıklaması
Siyaset

Ukrayna'dan flaş Türkiye açıklaması

2020 yılı boyunca Türkiye ile mükemmel iş birliğinden çok memnun olduklarını belirten Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, 2+2 formatında..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay