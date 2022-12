Siirt büryanının lezzeti dünyaya yayıldı

Gece saatlerinde bin bir zahmetle hazırlanarak özel yapılan kuyularda pişirilen ve gün ağarmadan satışa sunulan büryan kebabı, Siirt'in yaklaşık bir asırdır vazgeçilmeyen lezzetlerinden biri.

Yaklaşık bir asırlık tarihiyle önemli bir kültür haline gelen Siirt büryan kebabının lezzeti tüm dünyaya yayıldı. Özel yapılan kuyularda ateşte yaklaşık 1 buçuk, 2 saatte pişirilen ve gün ağarmadan satışa sunulan büryan kebabına yurt dışından da yoğun talep gösteriliyor.

Büryan ustası Murat Kayaalp, 3 metre derinliğinde ve bir metre genişliğindeki kuyularda kuzu etinin 02.30'da yakılan odun ateşinde 2 saat pişirilmesiyle hazırlandığını söyledi. Yaklaşık 30 yıllık büryan ustası Murat Kayaalp, kebabı kuzu etinden yaptıklarını ve büryanın her mevsim tercih edilen lezzetlerin başında geldiğini dile getirdi. Kayaalp, “Dördüncü nesil olarak bu işi yapmaktayız. Gün geçtikçe büryan kebabımıza rağbet artıyor. 2003 yılında Patent Endüstrisi tarafından yapılan araştırmalar sonucunda patenti hak kazanmış ilimiz Siirt. Büryan kebabının ana vatanı Siirt. Ülke genelinde, yurt dışından hemşerilerimiz var orada, bu hemşerilerimizde büryan talebinde bulunuyorlar, bizde onlara büryanı kargoyla, otobüsle göndermek için elimizden gelen bütün imkanları seferber edip bu lezzeti onlara da tattırıyoruz. Gün geçtikçe büryana rağbet artıyor” dedi.



"Yurt dışından talep her geçen gün artıyor"

Kayaalp, yurt dışından talebin her geçen gün arttığını belirterek, “Ailesiyle Almanya’da yaşayan bir müşterimiz sabahın 08.00'ında buradan büryan aldı, İstanbul’a gitti, oradan da Almanya’ya gitti ve akşam bizi aradı çok teşekkür etti. Bu lezzeti Almanya’da yiyen hemşerilerimizde oldu. Geçen gün Afrika’ya gönderdik. Orada bir hemşerimiz vardı, inşaat mühendisliği yapıyor ona da gönderdik. Bu lezzeti tadan vazgeçemeyip müptelası oluyor. Büryan kebabımız özellikle sabah kahvaltısında ve öğlen vakti tüketilen bir yemektir. Ve bir sloganımız var; Siirt halkını uykudan feragat ettiren lezzet diye anılıyor” diye konuştu.

İsmail Hudur adlı müşteri, büryandaki lezzetin hiçbir yemekte olmadığını söyledi. Hudur, “Büryan çok lezzetli sabahları saat 06.00’da gelip yiyorum. Beni tok tutuyor. Çok lezzetli bu tattan vazgeçemiyorum” şeklinde konuştu.

Necip Nas adlı müşteri ise “Türk mutfağının seçkin lezzetlerinden olan büryan kebabı memleketimizde bir marka unsuru. Her sabah mümkün mertebe en az bir defa yemeğe çalışıyoruz. Büryan keyif verdirir, mutluluk yaşatır. Tüm halkımıza öneriyoruz” ifadelerini kullandı.