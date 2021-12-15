Siirt Belediyesinden o iddialara yalanlama

İşte Siirt Belediyesinin o basın açıklaması;

Bazı basın yayın organları ile internet haber sitelerinde tamamen asılsız ve iftira niteliğinde yer alan “Kayyum Siirt Belediyesi’ni Batırdı” başlıklı haberler üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

Tek amacı Siirtli vatandaşlarımızı hizmetlerle buluşturmak olan Belediyemize ve Belediye Başkan Vekiline yönelik algı operasyonları içeren haberler tamamen asılsız ve gerçek dışıdır.

Bu iddialara ilişkin;

1)- Siirt Belediye Başkanı Berivan Helen Işık’ın 15.05.2020 tarihinde hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılması ve aynı gün İçişleri Bakanlığınca Siirt Valisinin Siirt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği 15 Mayıs 2020 tarihinde HDP döneminde 105 milyon 918 bin 769 TL borç devir alınmıştır. HDP’nin belediyeyi borçsuz devir ettiği yönündeki beyan ve haberler asılsız ve gerçek dışıdır. HDP döneminde 01/04/2019-14/05/2020 tarihleri arasında 149. 520,711,10 TL bütçe harcaması yapılmış, bu harcamalardan 23.386.567.65 TL’si yatırım harcaması olarak gerçekleştirilmiştir.

Görevlendirilen Belediye Başkan Vekili döneminde, hem belediye borç yükü azaltılmış, hem de ciddi ve kalıcı yatırım ve hizmetlere imza atılmıştır. Yapılan açıklama ile sanki borçlar Kayyum döneminde oluşturulmuş algısı kamuoyuna verilmeye çalışılmıştır. Ancak söz konusu borçlar önceki dönemde yapılan ve süregelen borçlardır.

Kayyum dönemimde;15 /05/2020 ile 14/12/2021 tarihleri arasında; 71. 853.301,32 TL kamu borcu ödenmiş, 164.530.935,57 TL piyasa borcu ödemesi yapılmış, ayrıca bütçe disiplinine uygun ve belirlenen plan ve program dâhilinde 95.615.557,76 TL yatırım yapılmıştır.

2)-Belediyemize ait gayrimenkuller, 5393 sayılı yasanın 18/e maddesine göre 112 sayılı Meclis kararı ile satışına karar verilmiş olup, aynı Kanunun 34/g maddesine göre de 173 sayılı Encümen kararı ile 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık teklif usulü ihale ile satışları yapılacaktır. Gayrimenkullerin muhammen bedelleri yapılan piyasa araştırması neticesinde belirlenen değerlerin üzerinde belirlenmiş ve satışa çıkarılmıştır. Yapılan işlemde, yasa ve mevzuata aykırı bir durum söz konusu değildir.

3)-Şehrimizin ekonomik ve sosyal yönden hızla gelişmesi neticesinde yeni yerleşim yerlerinin kurulduğu bu kurulan yerlerinin belediyecilik hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla yasal mevzuat çerçevesinde, İş-Kur üzerinden personel alımı yapıldığı, personel alımlarının tamamen şeffaf bir şekilde noter huzurunda kamu ve basına açık bir şekilde yapılmıştır.

4)- İlimizde önemli bir ticaret merkezi ve gezinti alanı olan, araç trafiğine kapalı Hz. Fakirullah (Güres) Caddesinde işyeri olan esnafımız ve kamuoyundan gelen yoğun talep üzerine caddenin yeniden düzenlenmesi; yapılarak, ilk etapta Belediyemize ait Zabıta Bürosu, Siirt Valiliğine tahsis edilen Fıstık Satış Büfesi ile birlikte atıl durumda bulunan Kütüphane ve diğer ticari yapıların da yıkımları tamamlanarak, kente büyük bir değer katan Cadde, yeniden düzenlenerek, halkımızın hizmetine sunulmuştur. Ayrıca Belediyemize bağlı faaliyet gösteren Kadın Yaşam Merkezinde kurulan yeni modern kütüphane de vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur.

6-8 Ekim 2014 tarihinde zamanın HDP genel başkanı insanları sokağa dökerek, HDP ve PKK terör örgütünün yönettiği eylemler ile Siirt Halk Kütüphanesi yakılmıştır. Yoğun çabalar sonucu, Kültür ve Turizm Bakanlığımızca yeni ‘Halk Kütüphanesi’ ve ‘Kültür Merkezi’nin inşaatına başlanmış, yapımı devam etmektedir.

5)-Siirt Valisinin Siirt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmesinden sonra, kadına yönelik hizmetler, Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde, Kadın Yaşam Merkezi ve Orhan Doğan Merkezi ve Özbel Merkezi’nde kadın aile eğitimi, meslek edindirme kursları, aile danışmanlığı ve bireysel danışmanlık hizmeti, Kreş vb. faaliyetlere başlanmış, 913 kursiyere hizmet verilmeye devam edilmektedir.

“Yatırım yaptık borç ödedik hemşerilerimizi hizmetlerle buluşturduk”

Siirt Belediyesinde Kayyım’ın göreve başlaması ile birlikte kent adeta şantiye alanına çevrilmiş, kentin alt ve üst yapısının iyileştirilmesi yönünde devasa projeler bir bir hayata geçirilmiştir.

Şehrimizin ticaret, kültür, sanat ve sosyal yaşamına renk katan Hz. Fakirullah Caddesi, Kızlar Tepesi Sosyal Tesisleri, Millet Bahçesi, Yeni İtfaiye Binası, Yeni İlçe Otogarı, 100 bin ton asfalt, 125 bin metrekare parke döşeme ve kaldırım yol çalışması, ’15 Temmuz Demokrasi Meydanı’ Genişletme Projesi, ‘Çocuk Trafik Eğitim Parkı, Spor Sahası (Lastik Park), bağ yolları, Barış ve Kooperatif Mahallesi arasındaki toplam 2 bin 300 metre uzunluğunda 800 milimetre çapında alt yapı kanalisazyon hattı inşa edilerek, vatandaşlarımızın hizmetine girmiştir.

Siirt Belediyesi'nin yatırımları ortaya çıktıkça, Siirtli hemşehrilerimizin belediye hizmetlerinden, memnuniyeti arttıkça birilerinin dengesi bozulmaktadır. Terör vaat eden, terörden beslenen ve milletin evlatlarına dağı reva gören, şantiyeleri basan, Kütüphane, hastane ve okulları yakan, yıktıran ve memleketin geri kalması için her türlü ihaneti yapan bir anlayışın temsilcileri halka hizmet yolundan bizi döndüremezler.

Siirt'e ayrılan her kuruş, Siirtliye hizmet için kullanılmıştır ve her zaman öyle olacaktır.

Tamamen asılsız ve belediye çalışmalarını itibarsızlaştırmaya yönelik iddialarla ilgili suç duyurusunda bulunulacaktır.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.



SİİRT BELEDİYE BAŞKANLIĞI