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Şiir okuma yarışmasında dereceye giren öğrenciler, Çanakkale’yi gezdi

Kastamonu İl Müftülüğü tarafından düzenlenen ‘Çanakkale Şehitlerine’ şiir yarışmasında dereceye giren öğrenciler, Çanakkale’yi giderek şehitliği gezdi.

25 Nisan 2019 Perşembe 15:59
Şiir okuma yarışmasında dereceye giren öğrenciler, Çanakkale’yi gezdi

Kastamonu İl Müftülüğü tarafından düzenlenen ‘Çanakkale Şehitlerine’ şiir yarışmasında dereceye giren öğrenciler, Çanakkale’yi giderek şehitliği gezdi.


Çanakkale Zaferinin 104. yıldönümü ve 18 Mart Şehitlerini Anma Günü etkinlikleri kapsamında Kastamonu İl Müftülüğü tarafından ‘Çanakkale Şehitlerine’ isimli şiir yarışması düzenlendi. İl merkezi ile ilçe müftülüklerinde liselerarası gerçekleştirilen şiir okuma yarışmasında İl Müftüsü Ahmet Süzen tarafından dereceye giren öğrencilere Çanakkale Gezisi sözü verilmişti. Bu kapsamda İl Müftüsü Ahmet Süzen’in verdiği söz yerine getirildi. Yarışmada dereceye giren 16 öğrenci için Kastamonu İl Müftülüğü önünde program düzenlendi. Programda İl Müftüsü Ahmet Süzen, İl Müftü Yardımcıları Yüksel Başkan, Metin Aykut ve öğrenci velilere hazır bulundu. İl Müftüsü Ahmet Süzen tarafından verilen Çanakkale sözü ile İl Müftülüğü önünde tören düzenlendi. Törenin ardından öğrenciler, Kastamonu Gençlik Koordinatörü Hacı İhsan Darende Camii İmam Hatibi Hasan Sakallıoğlu, Küre Güney Köyü İmam Hatibi Bayram Tamer, Merkez Kuran Kursu öğreticisi Gülşen Eyüpoğlu ve Çat Köyü Sırma Mahallesi İmam Hatibi Seyfettin Ay refakatinde Çanakkale’ye gitmek üzere hareket etti.

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Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 15:59
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