Şiilik, Hamas düşmanlığı ve LGBT savunuculuğu: Bir Mamdani portresi

New York City'nin 111. belediye başkanı seçilen Zohran Mamdani, Şii kimliği ve sapkınlar topluluğu Lgbt'ye verdiği açık destek ile şehrin siyasi tarihinde tartışmalı bir figür olarak öne çıkıyor.

Kökeni

18 Ekim 1991'de Kampala, Uganda'da doğan Zohran Mamdani, akademisyen Mahmood Mamdani ve film yönetmeni Mira Nair'in oğludur. 7 yaşında New York'a taşınan Mamdani , Bronx Fen Lisesi ve ardından Bowdoin College'dan mezun oldu. Bowdoin'de Africana Çalışmaları alanında eğitim aldı ve kolejin Filistin için Öğrenci Adaleti (SJP) grubunun kurucuları arasında yer aldı.

Siyasete girmeden önce, ipotek hacizlerini önleme konut danışmanı olarak çalıştı. 2021'de Queens'in Astoria semtini temsil eden 36. Bölge'den New York Eyalet Meclisi'ne seçilerek siyasi kariyerine başladı.

Filistin konusunda siyasi kılıçlar çekildi

Mamdani, kampanyası boyunca Filistin-İsrail çatışmasına ilişkin çok eleştirel ve Filistin yanlısı duruşuyla gündemin merkezine oturdu.

İsrail'e sert eleştiriler: Mamdani, İsrail'in Gazze'deki eylemlerini "soykırım" olarak nitelendirdi ve Filistin'deki işgalin ve adaletsizliğin derhal sona ermesi gerektiğini savundu. Boykot, Geri Çekilme ve Yaptırımlar (BDS) hareketine verdiği destek de tartışmaları alevlendiren önemli bir unsur oldu.

Hamas tartışması: Rakipleri ve İsrail yanlısı gruplar tarafından "terörist sempatizanı" yaftasıyla hedef alınmasına rağmen, Mamdani kamuoyu önünde 7 Ekim saldırılarını "korkunç bir savaş suçu" olarak kınadığını belirtti. Ancak, Hamas'ın silah bırakıp bırakmaması gerektiği sorusuna "Bu konuda gerçekten bir görüşüm yok" şeklindeki yoruma açık yanıtı, kendisine yönelik "Hamas yanlısı" suçlamalarının ana dayanağı oldu. Mamdani'nin asıl odağı, Hamas'ı desteklemekten ziyade, İsrail politikalarına karşı durmak ve Filistinlilere yönelik adaletsizliğin sona ermesi çağrısı oldu.

Dini kimlik ve Şii mezhebi

Zohran Mamdani, siyasi kimliğinin bir parçası olarak Müslüman olduğunu belirtmektedir. Yakından bakıldığında, kaynaklar Mamdani'nin Şiiliğe mensup olduğunu teyit etmektedir.

(Ehl-i Sünnet anlayışı, Şii İslam'ın (İmamiyye) bu kolundan temel bir noktada ayrılır: Ehl-i Sünnet'e göre "imamet" (liderlik) siyasi ve toplumsal bir kurum olup dinin inanç esaslarından (usûlü'd-din) sayılmaz. Bu görüşe göre lider (halife), ümmetin seçimi veya meşvereti ile belirlenir ve masum (günahsız) kabul edilmez. Buna karşılık Şii-İmamiyye inancında ise imamet, peygamberlik gibi ilahi bir makamdır, imanın bir esasıdır ve imamlar Allah tarafından atanmış, masum (hatasız) liderler olarak kabul edilir.)

Daha spesifik olarak, Mamdani'nin Hindistan kökenli Hoca (Khoja) Şii cemaatinin bir parçası olduğu belirtilmektedir. Bazı kaynaklar bu topluluğu "Hoca İsnaaşeriyye (On İki İmam) Şii topluluğu" olarak tanımlamaktadır. Bu dini miras, onun Güney Asyalı ve Ugandalı kimliğiyle de bağlantılıdır.

Mamdani'nin annesi yönetmen Mira Nair'in Hindu aile geçmişi de bulunmaktadır.

Lgbt savunuculuğu

Zohran Mamdani'nin siyasi platformunun merkezi unsurlarından biri LGBT’ye verdiği destektir. Bu destek, hem Eyalet Meclisi'ndeki yasama kayıtlarında hem de belediye başkanlığı kampanyasındaki vaatlerinde görülmektedir.

Eyalet Meclisi'ndeki yasama faaliyetleri

Eyalet Meclisi üyesi olarak Mamdani, LGBTQ+ topluluğunu etkileyen yasal düzenlemelerde aktif rol aldı:

Proposal 1 (Öneri 1): Mamdani, 2024 yılında New York Anayasası'nda yapılan ve "cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve cinsiyet ifadesi" temelinde ayrımcılığı anayasal olarak yasaklayan Eşit Haklar Değişikliği'ni (Proposal 1) destekledi.

A.3355 Yasasının kaldırılması: Mamdani, kamuoyunda "Walking While Trans Law" (Trans Olarak Yürümek Yasası) olarak bilinen bir ceza yasası bölümünün yürürlükten kaldırılmasını savundu. 2 Şubat 2021'deki meclis konuşmasında , bu yasanın "keyfi ve ayrımcı uygulamalara" yol açtığını ve özellikle trans kadınlar dahil olmak üzere "marjinalleştirilmiş gruplardan kadınları" hedef aldığını belirtti.

Belediye Başkanlığı kampanyası ve vaatleri

Mamdani, 2025 belediye başkanlığı kampanyasında LGBTQ+ haklarını öncelikli bir konu haline getirdi:

"LGBTQIA+ sığınağı" vaadi: New York City'yi LGBTQIA+ bireyler için bir "sığınak" (Sanctuary City) ilan etme sözü verdi.

Sağlık hizmetleri fonu: Federal fonların kesilmesi durumunda trans sağlık hizmetlerini (gender-affirming care - cinsiyet onaylayıcı bakım) sürdürmek için kamu sağlayıcılarına derhal 65 milyon dolarlık bir yatırım yapmayı taahhüt etti.

Özel ofis kurulması: Topluluğun "barınma, istihdam ve daha fazlası" alanlarındaki ihtiyaçlarını merkezileştirmek için bir "LGBTQIA+ İşleri Ofisi" kuracağını açıkladı.

Kampanyası, trans şarkıcı SOPHIE'nin "It's OK to Cry" şarkısının kullanıldığı iki dakikalık bir reklam filmi yayınladı. Reklam, Stonewall ayaklanmasının öncülerinden olan trans aktivistler Sylvia Rivera ve Marsha P. Johnson'ı destekledi.

Seçimden önceki Cadılar Bayramı hafta sonunda, Brooklyn'deki "gay bar"ları bunlar öne çıkaran parti mekanlarını ziyaret etti. "Gays for Zohran" (Zohran için Geyler) gibi etkinlikler düzenlendi.

Kampanyası, Cynthia Nixon, Bowen Yang ve Laverne Cox gibi önde gelen LGBTQ+ ünlülerinden ve aktivistlerinden destek gördü.

Mamdani'nin siyasi kimliği, bu iki merkezi noktanın yanı sıra, Amerika Demokratik Sosyalistleri (DSA) üyeliği ile de tanımlanmaktadır. Kampanyasının temel vaatleri arasında konut kriziyle mücadele , kiraları dondurma ve 10 yıl içinde 200.000 yeni uygun fiyatlı konut inşa etme gibi konular yer almaktadır. Ayrıca, Eyalet Meclisi kariyerinden bu yana Filistin haklarının savunucusu olmuştur.