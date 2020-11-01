Şii lider Tufeyli: Macron'a karşı Erdoğan'ın yanındayız

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslamiyet'i ve Peygamber Efendimiz'i hedef alan saldırılarının ardından birçok Müslüman ülke, Fransa'yı protesto etti. Türkiye, Pakistan başta olmak üzere Müslüman ülkeler Fransız mallarını boykot ederken İsrail'le anlaşma yapan bazı Arap ülkeleri ise ses çıkarmadı. Tepki göstermeyen bazı Arap liderlere tepki gösteren Şii lider Tufeyli ise son konuşmasında Resulullah'a olan sevgiden dolayı Erdoğan'ın yanında ve Macron'un karşısında yer aldıklarını söyledi.

Rıdvan Yıldırım tarafından tercüme edilen Şii lider Tufeyli'nin o konuşması:

Herkes şunu iyi bilsin;

Allah’ın Resulü ile birlikte olmayan, O'nun yanında durmayan bizden değildir.

Allah’ın Resulü'nü korumayan bizden değildir.

Bazı Araplar çıkıp, "Valla Erdoğan, Peygamber Efendimiz'i sevdiği için değil, adını, şanını ve sevgisini göstermek için Peygamberimiz'i koruyor." dese de..

Allah razı olsun teşekkür ederim bizim yanımızda duracak bizimle beraber olacak adam istiyoruz.

Haydi Erdoğan'ı geçin, Allah’ın Resulü'nü siz koruyun.. Ve Erdoğan'dan daha aktif daha zeki olduğunuzu haydi gösterin. (Arap liderleri) Öyle olduğunuzu aleme kanıtlayın.

'Size kızacaklar diye sesiniz çıkmıyor'

Hayır hayır; ABD, siyonistler ve Fransa size kızacaklar diye sesiniz çıkmıyor.

Yani siz Fransa ile beraber Allah’ın Resülü'ne karşısınız, ABD ve siyonistler ile beraber, Allah’ın Resulü'ne karşısınız.

Siyonistler, Fransa ve Macron ile ilgili konuşulduğunda, adeta bunların sözcülüğünü yapıp "Yoooo Macron, Erdoğan’a ve aşırı guruplara karşı konuştu." diyerek, Macron'u savunuyorlar.

Yani "Macron bize, dinimize, Kuran'ımıza, Peygamber'imize ve Allah'a düşmanlık yapmadı" diyorsunuz.

Onlar( Arap liderleri) İslamı ve peygamberi, Makron'dan koruyamazlar. Çünkü onun hizmetçileridirler.

Ve başkası geldi (Erdoğan) sancağı aldı ve yürüdü.

Şimdi de diyorlar ki: "Yahu Peygambere sövmeseydiniz de, Erdoğan burdan kazançlı çıkmasaydı."

"Siz (Arap liderler) necissiniz"

Allah’ın laneti üzerinize olsun

Ne çirkin, ne pisliksiniz.

Hatta ve hatta Allah’ın Resulü bile sizi ilgilendirmiyor! Peki sizi kim, ne ilgilendiriyor?

Siz (Arap liderleri), gerçekten necissiniz.

Sonunda Suud ailesi, İran yönetimi, Ali Hamaney bazı açıklamalar yapmak mecburiyetinde kaldılar, utanarak kızararak üç beş kelam ettiler.