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Dünya SİHA’larla donatılacak TCG Anadolu fena korkuttu
Dünya

SİHA’larla donatılacak TCG Anadolu fena korkuttu

Türkiye’nin ilk uçak gemisi TCG Anadolu’yu SİHA’larla donatacağını açıklaması, Yunanistan’da geniş yankı buldu.

Yeniakit Publisher
2021-03-09 10:29:00 -
SİHA’larla donatılacak TCG Anadolu fena korkuttu

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir’in TCG Anadolu’nun bir SİHA gemisine dönüştürüleceğine ilişkin sözleri Yunalıları korkuttu. Haber sitesi Pentapostagma’nın manşetten verdiği haberde, “TCG Anadolu, Yunan filosuyla güç gösterisine girişmek için SİHA’larla donatılacak” dedi. Diğer Yunan gazeteleri de 30 ila 50 arasındaki SİHA’nın TCG Anadolu’ya konuşlandıracağı haberini verirken “SİHA’larla donatılmış Türk amiral gemisinin kabiliyetleri göz ardı edilemez. Geniş alanları, operasyonları destekleyebilir” dediler.

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