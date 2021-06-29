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Teknoloji SİHA'ların önemine dikkat çekip açıkladı: ABD acilen Türkiye'yi dahil etmeli
Teknoloji

SİHA'ların önemine dikkat çekip açıkladı: ABD acilen Türkiye'yi dahil etmeli

Türkiye'nin Polonya ve Ukrayna'ya teslim ettiği SİHA'ların önemine dikkat çeken Hindistan'ın eski Türkiye büyükelçisi M.K. Bhadrakumar, "ABD, Kafkaslar'dan Polonya'ya kadar Rusya'ya karşı koyma stratejisine Türkiye'yi acilen dahil etmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-29 15:41:00 -
SİHA'ların önemine dikkat çekip açıkladı: ABD acilen Türkiye'yi dahil etmeli

Hindistan'ın eski Türkiye büyükelçisi M.K. Bhadrakumar ABD-Türkiye ilişkileri üzerine çarpıcı bir analiz yazısı kaleme aldı.

ABD-Rusya geriliminin zirveye ulaştığını belirten Bhadrakumar, Biden hükümetinin Türkiye'deki diplomatik açılımlarının bu açıdan değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Bölgede oluşan jeopolitik gerçekliğe işaret eden Bhadrakumar, "ABD, Kafkaslar'dan Polonya'ya kadar Rusya'ya karşı koyma stratejisine Türkiye'yi acilen dahil etmesi gerekiyor. Türkiye, ABD'nin Rusya ve İran'daki eskrim çabalarında potansiyel olarak en iyi ortaktır." dedi.

Washington ve Ankara arasında Kabil havaalanının güvenliğine ilişkin görüşmelerin devam ettiğini söyleyen Hintli diplomat Türkiye'nin son zamanlarda Polonya ve Ukrayna'ya teslim ettiği SİHA'ların önemine vurgu yaptı.

Bhadrakumar, "Türkiye'nin işbirliği, ABD'nin son zamanlarda yeni üsler kurduğu Akdeniz'de güç planlamak için çok önemli. Türkiye ve ABD, Rusya'yı (NATO'nun Afrika'ya gelecekteki genişlemesinin kapısı olarak tasavvur ettiği) Libya'nın dışında tutma konusunda da aynı çıkarlara sahip" dedi.

star.com.tr

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