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Dünya SİHA'ları gören Ermeni güçleri topukladı
Dünya

SİHA'ları gören Ermeni güçleri topukladı

İşgalci Ermeni güçlerinin Bayraktar TB2 SİHA'ları ile vurulduğu anlar Azerbaycan tarafından paylaşıldı. SİHA'ları gören Ermeni askerleri hemen topukladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-09 00:23:00 -

Azerbaycan Ordusu Hocavent bölgesinde Ermenistan güçlerini Bayraktar TB2 SİHA'ları ile vurduğu görüntüler paylaşıldı. Videoda çok sayıda Ermenistan askerinin öldürüldüğü ve birçok Ermenistan askerinin de mevzilerini terk edip kaçtığı görülüyor.

Azerbaycan Ermenistan’ın işgali altındaki topraklarını kurtarmaya devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusunun Hocavend yönünde gerçekleştirdiği taarruz sonucu Ermenistan ordusuna ağır darbe vurulduğu ifade edildi. Savunma Bakanlığı, ağır kayıplar veren Ermenistan ordusu askerlerinin mevzilerini bırakarak kaçtığı belirtildi. Bakanlık, saldırıya ilişkin görüntüleri paylaştı.

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