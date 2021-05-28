"SİHA'lardan daha önemli" diyen Mete Yarar, Türkiye'nin gizli yeni teknolojisini açıkladı! "TSK son saldırılarda kullandı"
Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, Türkiye'nin yeni ve henüz açıklanmayan teknolojisiyle ilgili değerlendirmede bulundu.
Youtube kanalından video yayınlayan Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, terör örgütü PKK'nın Belçika menşeili bir teknolojinin kullanıldığını maket uçaklarla gerçekleştirdiği saldırıları değerlendirdi.
Maket uçakların jammerların engelleyemeyeceği bir sistemden bahseden Mete Yarar, bu teknolojiye karşılık Türkiye'nin gizli bir silahı devreye soktuğunu aktardı.
"SİHA'lar kadar önemli" diyen Mete Yarar, henüz gizlenen bu teknolojiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.